Trocas partidárias fortalecem Bolsonaro nas regiões Sul e Sudeste

Sul e Sudeste, sozinhos, reúnem aproximadamente 82 milhões de votos e 55% do eleitorado (foto: Evaristo Sa/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu maior do que entrou da janela para troca de partidos, encerrada na última sexta-feira. Isso porque o resultado foi o aumento das bancadas das legendas que o apoiam, tanto no Congresso quanto nos estados. Dessa forma, ganha tração uma das estratégias mais importantes para o projeto da reeleição: a construção de palanques fortes nas regiões Sul e Sudeste. Na primeira, o peso do bolsonarismo é grande, mas, na segunda, nem tanto. É sobretudo nelas que o presidente pretende compensar algumas dificuldades, como, por exemplo, a de tirar votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Nordeste — onde o PT desfruta de ampla vantagem.Sul e Sudeste, sozinhos, reúnem aproximadamente 82 milhões de votos e 55% do eleitorado, além de concentrarem os maiores colégios eleitorais do país — São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O foco do presidente é construir uma rede capilarizada que comece no Rio Grande do Sul e venha subindo.Sérgio Praça, cientista político e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), observa que o presidente tem procurado estreitar as pontes lançando candidatos não apenas para abrir caminho para a campanha, mas, também, defendê-lo nos debates. "Nessa eleição, Bolsonaro vai ser uma figura central nos pleitos estaduais por ser polêmico, determinar em grande medida a agenda pública sobre o que as pessoas conversam. Ele tem procurado ter candidatos que o defendam em todos os estados, mas no Sul e no Sudeste é mais bem avaliado. Assim, aproveita os momentos de pico de popularidade para ir para onde é menos querido", aponta.Segundo Praça, "o bolsonarismo terá um espaço na agenda de governadores, deputados federais e estaduais, o que é incomum. Todo candidato a deputado, Senado e governo vai falar do Bolsonaro de alguma maneira, para o bem ou para o mal".Já o cientista político Rodrigo Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, analisa que o plano de Bolsonaro passa por apostar em locais onde já possui relevância. "No Sul e no Sudeste, onde tem grande aceitação, quer se consolidar. Essas pontes mais ao sul são uma tentativa de se reafirmar na construção de palanques com o percentual que o levaria para o segundo turno", ressalta.Prando destaca, ainda, que Bolsonaro não se aventura por terreno desconhecido. "Ele permanece dentro daquilo que já conhece e que são seus apoiadores. Quer consolidar isso, chegar no segundo turno onde ele imagina que o sentimento antipetista possa, de novo, dar a ele a vitória", observa.Para o também cientista político André Rosa, ao reforçar os laços no Sul e no Sudeste, Bolsonaro tenta manter a hegemonia. "Mas o principal foco dele nisso é pela estratégia de Lula de trazer Alckmin para vice. Isso significa uma grande perda de votos para o presidente, se comparado com 2018. Não é uma estratégia de captura de votos, mas de sobrevivência, para não perder a base que já tinha", avalia.