Datena se filia ao PSC e vai concorrer ao Senado por São Paulo

José Luiz Datena se filia ao PSC e concorrerá ao Senado por SP (foto: Datena/Instagram/Reprodução)

Foi confirmada nesta sexta-feira (1º/4) a filiação do apresentador José Luiz Datena ao Partido Social Cristão (PSC), por São Paulo. Em nota, o partido informa que a expectativa é de que o apresentador dispute uma vaga para o Senado Federal. "Datena coloca seu nome à disposição da coligação para concorrer ao Senado Federal", diz trecho.

Antes, a especulação era de que o apresentador apoiaria o pré-candidato Rodrigo Garcia (PSDB). A nota confirma, contudo, que Datena apoiará o candidato do presidente, Jair Bolsonaro (PL), na capital paulista, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos). Além da possibilidade para o Senado, uma outra negociação é de que Datena componha uma chapa com Tarcísio e concorra ao governo paulista.





Apesar de Datena ser crítico à gestão do chefe do Executivo, a chapa seria classificada como "de direita". A ideia é fazer frente ao candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fernando Haddad (PT). Lula aparece empatado no estado com Bolsonaro em algumas pesquisas.





Confira a nota na íntegra:





Comunicamos a filiação do jornalista e apresentador José Luís Datena ao Partido Social Cristão (PSC), que em nome do seu presidente estadual, deputado federal Gilberto Nascimento, já declarou apoio à pré-candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo. Datena coloca seu nome à disposição da coligação para concorrer ao Senado Federal.





