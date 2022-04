Veja os ministros, governadores, prefeitos e secretários que renunciaram

Ex-ministra Damares, ex-governador de São Paulo João Doria, ex-prefeito de BH, Kalil e ex-secretário Geral de Minas Matheus Simões (foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil. Governo de São Paulo/Reprodução. Divulgação / Prefeitura de Belo Horizonte. Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Com a proximidade das eleições deste ano, ministros, governadores, prefeitos e secretários largaram seus postos para disputar o pleito.





Isso aconteceu porque, de acordo com a Lei de Inelegibilidades, de 1990, os servidores do Executivo que desejam se candidatar precisam deixar os cargos até seis meses antes do primeiro turno - a ideia é evitar que eles usem as funções para obter vantagem eleitoral.





Em 2022, esse prazo termina no próximo sábado (2/04).