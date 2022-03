Bolsonaro recebe alta de hospital após sentir desconforto abdominal

(foto: Evaristo Sá/AFP)

Desconforto abdominal

Filiação de Damares e Tarcísio

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital das Forças Armadas (HFA), na manhã desta terça (29/3) e deixou a unidade por volta das 6h20.Bolsonaro foi internado na noite de ontem, queixando-se de desconforto abdominal. Ele foi submetido a uma bateria de exames.Conforme o médico do presidente, Antonio Macedo, o presidente está bem e não foi preciso se deslocar de São Paulo a Brasília para examinar o presidente.Bolsonaro deu entrada no início da noite desta segunda-feira (28) no Hospital das Forças Armadas (HFA).De acordo com relatos de auxiliares próximos ao presidente, Bolsonaro sentiu desconforto abdominal durante a tarde de ontem e, por isso, se dirigiu à unidade de saúde. O objetivo era constatar se houve nova obstrução intestinal, como a apresentada pelo presidente em janeiro deste ano.Mais cedo, ele tinha sido atendido no Palácio da Alvorada por sua equipe médica, que entrou em contato com os profissionais que o atendem em São Paulo, caso fosse preciso transferi-lo para a capital paulista.Bolsonaro que também ontem demitiu o ministro da Educação , Milton Ribeiro, teve que cancelar sua agenda da noite.O presidente era esperado no evento de filiação dos ministros Tarcísio Freitas e Damares Alves no Republicanos. O presidente da legenda, Marcos Pereira, anunciou que a ausência seria por conta de dores abdominais.