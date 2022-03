Assembleia aprova em 1° turno PL que dá reajuste aos servidores

PL 3.568/22 é aprovado em 1° turno do Plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (23/3) (foto: Luiz Santana/ALMG - 16/07/2019)



O texto concede reajuste de 10,06% aos servidores estaduais. 70 deputados deram o aval para encaminhar a matéria à tramitação do segundo turno às comissões, onde irão apresentar emendas. O Projeto de Lei (PL) 3.568/22, enviado pelo Executivo estadual em regime de urgência, foi aprovado em primeiro turno no plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (23/3).O texto concede reajuste de 10,06% aos servidores estaduais. 70 deputados deram o aval para encaminhar a matéria à tramitação do segundo turno às comissões, onde irão apresentar emendas.









Agora, o PL volta para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) , onde os parlamentares poderão apresentar suas emendas, que ainda não haviam sido debatidas por um acordo entre os deputados para que a tramitação do projeto fosse mais rápida, já que a Assembleia Legislativa e o governo precisam definir o reajuste até 2 de abril, uma vez que a Lei Geral das Eleições impõe prazo de 180 dias até a abertura das urnas para a correção de salários dos servidores.





As emendas retiradas da tramitação neste momento e que devem voltar a ser debatidas tratam dos servidores da Segurança Pública. Em greve nas últimas semanas, a categoria exige percentual maior de reajuste, conforme acordado em 2019 com o governador. Eles também se opõem ao aumento pela via do abono fardamento, que deve criar maior distância entre os valores recebidos pelos profissionais da ativa e os reformados.