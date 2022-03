Após saudação nazista, Adrilles Jorge é recontratado pela Jovem Pan

(foto: Divulgação)

O jornalista Adrilles Jorge, de 47 anos, foi recontratado pela Jovem Pan. Ele voltará ao posto de comentarista do programa Morning show, que voltará a ser transmitido na TV. O profissional volta à emissora na próxima segunda-feira (28/03).

Segundo a empresa, ele teria sido "demitido" cerca de 40 dias atrás, após fazer ao vivo uma saudação que foi considerada nazista por vários grupos judaicos, laicos e telespectadores que pediram sua demissão.

Segundo o Uol, Adrilles seguiu recebendo pagamento e continuou a frequentar as dependências da JP. De certa forma, ele apenas ganhou uma folga remunerada até que o assunto esfriasse. O mesmo já havia acontecido em 2020 com outro integrante da Jovem Pan, Rodrigo Constantino, após uma fala polêmica sobre estupro. Adrilles volta ao Morning Show e com participações em outras atrações da casa.



A decisão de retornar com Adrilles para a programação foi do próprio Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, dono da emissora. Por gostar dos comentários e da postura polêmica de Adrilles, mesmo que ela seja criticada até mesmo pelos telespectadores conservadores da Jovem Pan, Tutinha fechou um novo acordo com ele.



O caso aconteceu em oito de fevereiro no programa Opinião. Na atração comandada por William Travassos, o assunto era a declaração pró-nazismo feita por Bruno Aiub, o Monark, no podcast Flow. Após uma discussão sobre o tema, Jorge fez um aceno com a mão. O gesto foi considerado uma forma de apologia ao nazismo. "Surreal", reagiu o apresentador, enquanto o comentarista ria.