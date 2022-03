Boulos desiste do governo de SP e anuncia candidatura a deputado federal

Guilherme Boulos (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)



O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), anunciou nesta segunda-feira (21/3) que não será candidato ao governo de São Paulo e vai concorrer a uma vaga como deputado federal. A decisão foi tomada, segundo Boulos, depois de conversas com apoiadores, colegas e companheiros de partido.

“Tomei a decisão de ser candidato a deputado federal por uma razão: ajudar a construir uma grande bancada de esquerda no Congresso. Hoje o Centrão governa o Brasil. Precisamos ter força para a Reforma Trabalhista, o Teto de Gastos e aprovar mudanças populares”, escreveu Boulos ao anunciar candidatura.





De acordo com líder dos sem-teto, que teve 40,62% nas eleições municipais de São Paulo contra 59,38% de Bruno Covas, o que está “em jogo” não é “apenas ganhar uma eleição”, mas tirar o Brasil “do buraco e resgatar a esperança”.





“Eleger Lula é decisivo, mas vamos precisar de um Congresso que expresse os interesses populares. Quero estar na linha de frente desta batalha”, declarou.









“No nosso estado, temos outro desafio: derrotar Eduardo Bolsonaro. Não podemos deixar que seja de novo o deputado mais votado. SP precisa dar outra mensagem: derrotar Bolsonaro na presidência e seu filho na Câmara dos Deputados. Vamos sem medo! Vamos com esperança!”, escreveu. Em seguida, Boulos citou o filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas últimas eleições, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) conquistou a marca de deputado mais bem votado da história.“No nosso estado, temos outro desafio: derrotar Eduardo Bolsonaro. Não podemos deixar que seja de novo o deputado mais votado. SP precisa dar outra mensagem: derrotar Bolsonaro na presidência e seu filho na Câmara dos Deputados. Vamos sem medo! Vamos com esperança!”, escreveu.





A pressão de Lula





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem articulando a candidatura do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) para o governo do estado. Nos bastidores, o petista vinha negociando a retirada da candidatura de Boulos e também do ex-governador Márcio França (PSB).

Para Lula, a candidatura de Haddad é primordial para caso vença as eleições presidenciais, ter maior apoio político.





Segundo pesquisa Quaest (SP-03634/2022) divulgada na última semana, o pré-candidato do PT ao governo paulista, Fernando Haddad é quem lidera a corrida no estado, com 24% das intenções de voto. Boulos só aparecia na 4ª posição, com 7%.





Agora, a mudança de trajetória de Boulos deve impulsionar ainda mais o nome de Haddad.





Questionado sobre um eventual apoio a Haddad, Boulos disse que a decisão cabe ao conjunto do PSOL. "O Haddad é hoje o candidato que está melhor posicionado dentro do campo progressista. Mas essa definição não é individual minha".