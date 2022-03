Anexo do Palácio do Planalto pega fogo neste sábado

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) confirmou que houve acionamento para o Planalto (foto: Reprodução)

Um incêndio atingiu um dos anexos do Palácio do Planalto na tarde deste sábado (19/3). O fogo esteve focado em uma das garagens da Coordenadoria de Transportes do Planalto (Cotran), onde ficam os carros da Presidência da República.