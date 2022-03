Em áudio, ministro diz achar 'correto' que caminhoneiros façam paralisações

As afirmações do ministro foram direcionadas ao caminhoneiro Wanderlei Alves, o Dedeco, um dos principais líderes da greve de 2018.

"Estou vendo caminhoneiros parando de carregar para forçar seus embarcadores e transportadores a repassar para os fretes o custo do aumento de diesel. Acho isso muito correto. No fim do ano passado, no MT, um grupo fez isso e deixou de carregar para as tradings. Conseguiram melhores fretes", disse Tarcísio em uma mensagem de áudio do Whatsapp.