Rodrigo Pacheco descarta concorrer à Presidência da República

Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) declarou que as eleições não são a única questão importante em 2022 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), declarou na noite desta quarta-feira (9/3) que não vai se candidatar à Presidência da República.

“O cargo a mim confiado está acima de qualquer ambição eleitoral, meus compromissos são urgentes, inadiáveis e não compatíveis com vaidades”, afirmou o senador.

Pacheco disse ainda que a pauta do Senado reflete o momento pelo qual o país passa e afirmou que as comissões e o plenário trabalham na discussão de projetos para recuperar a economia, o emprego e a renda da população.

“Essa deve ser a prioridade de todos os agentes públicos com responsabilidade: permitir que todos os brasileiros e brasileiras tenham uma vida digna, com emprego, remuneração justa, educação e saúde de qualidade para todos, segurança para ir e vir, transporte eficiente e comida no prato”, declarou.

Ontem (8/3), Pacheco disse que as eleições não são a única questão em 2022. “Há um paradigma na política nacional de que em ano eleitoral se paralisa muito o funcionamento das casas legislativas", ponderou.

O senador revelou que fez uma súplica aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para que projetos importantes não fossem deixados de lado.

“O que eu tenho pregado é a gente não paralisar o andamento do Congresso Nacional em função de eleição. Repito: eleição é muito importante, mas não é uma questão única no Brasil no ano de 2022”, avaliou.

Pacheco estava sendo cogitado como possível candidato à disputa pela Presidência neste ano, inclusive com o nome sendo citado em pesquisas.