Sem camisa em festa, prefeito de Itaituba diz que 'vai comer mais de 20'

Sem camisa em festa, prefeito de Itaituba diz que 'vai comer' todo mundo (foto: Redes Sociais/Reprodução) O prefeito da cidade de Itaituba, no Pará, Valmir Climaco (MDB), foi filmado em uma festa neste fim de semana e acabou causando polêmica após fazer declarações machistas.

Na gravação, o prefeito, que parece estar alcoolizado, diz ao público que vai “comer mais de 20” ao apontar para as mulheres do local.





“Eu posso falar da melhor puta do Brasil, são as que eu estou vendo aqui. Nunca vi tanta mulher bonita”, afirmou no microfone da boate. “Eu vou comer aquela. Vou comer aquela. Pelo que eu já conferi aqui, eu vou comer mais de 20. Porque eu nunca vi tanta mulher bonita”, disse o prefeito.





Em outra filmagem, o político aparece tirando a camisa ao som de gritos e depois saindo da festa carregado, aparentemente bêbado.





Nos vídeos, Valmir é aplaudido.





Depois que as imagens viralizaram, o prefeito afirmou que as “críticas vêm de pessoas que nem em Itaituba moram”, e que ele é visto na cidade “como um ser humano como qualquer outro”, em entrevista por telefone ao portal G1.