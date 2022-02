Onyx Lorenzoni exalta criação de empregos e critica governo de Dilma

Ministro Onyx Lorenzoni cumpriu agenda esta manhã em Belo Horizonte na sede da Associação Mineira de Municípios (AMM) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni (PL) esteve na manhã desta quinta-feira (17/02) na sede da Associação Mineira de Municípios (AMM), em Belo Horizonte. O ministro apresentou o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário e outras ações do Governo Federal.









"O Caged do ano passado fechou em dezembro em 2.730.924 novos empregos de carteira assinada no Brasil. Por que esse número é importante? Esse número, Marcelo Álvaro Antônio, é o maior número da década. E para a gente entender, Bruno, o que é servir do que é se servir, ministro Gilson, com os números que o senhor deu aí de governos que se serviram do povo brasileiro, em 2015, com aquela senhora que queria estocar vento, o Brasil teve 1 milhão e 800 mil empregos destruídos, o Caged era negativo", disse.





"Era mais demissão que admissão, por quê? Más escolhas, má política e a roubalheira. Agora, as escolhas são corretas, as políticas são boas, e não há roubalheira, essa é a grande diferença entre o que eles fizeram e o que nós fazemos", completou.





O evento contou com outras autoridades institucionais e políticas, como Gilson Machado, ministro do Turismo; Julvan Lacerda, presidente da AMM; deputados e prefeitos mineiros.





O programa é destinado a pessoas de 18 a 29 anos, em parceria com as prefeituras, com duração de um ano.



Eles terão direito a meio salário mínimo durante meio turno de trabalho, com direito a ao menos um curso de qualificação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), de acordo com aptidão local. Até então, o programa é provisório – tem vigência somente até o fim deste ano.





Agenda dos ministros

Onyx segue agenda nesta quinta-feira e parte para a cidade de São Paulo. Em solo paulista, ele fará a mesma apresentação e vai inaugurar uma agência do INSS. Será o 13° estado em que o ministro vai apresentar o programa, e a próxima exposição será no Rio Grande do Sul, na segunda-feira (21).





Já Gilson Machado segue para a região de Ouro Preto, cidade histórica da Região Central de Minas Gerais. Na tarde desta quinta, serão entregues algumas obras de restauração no município.