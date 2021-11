Onyx Lorenzoni é exonerado do Ministério do Trabalho para voltar à Câmara

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, deixou o cargo temporariamente nesta quinta-feira (11/11) (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, foi exonerado do cargo nesta quinta-feira (11/11). O desligamento foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No documento consta que a demissão foi efetivada a pedido do próprio Lorenzoni.





A exoneração não é definitiva. Assim como já ocorreu antes, Lorenzoni, que é deputado federal, deve retornar à Câmara para resolver questões relacionadas ao mandato. Desta vez, o movimento está relacionado às emendas parlamentares. Segundo a assessoria do gaúcho, ele deve retornar ao cargo no governo em até 10 dias.









O político é um dos membros do primeiro escalão do governo que pretendem disputar as eleições em 2022. Desta vez, Lorenzoni está de olho no governo do estado do Rio Grande do Sul.