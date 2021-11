Onyx discute com jornalista na CNN: 'Mulheres não são minoria no Brasil'

Daniela Lima conduzia a conversa ao lado de Basilia Rodrigues, outra jornalista da CNN (foto: Reprodução/CNN Brasil)

Leia o trecho mais acalorado da conversa entre Daniela Lima e Onyx Lorenozni:

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, bateu boca com a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, nesta quarta-feira (3/11). Ele foi convidado pela emissora para explicar a portaria, editada pela pasta, que proíbe a demissão de trabalhadores que não se vacinaram contra a COVID-19. O integrante do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) defende que os testes, quando feitos duas vezes por semana, são suficientes para garantir proteção coletiva no ambiente profissional.Daniela conduzia a conversa ao lado de Basilia Rodrigues, outra jornalista da CNN. À dupla, Onyx disse ser muito fácil estar ao lado da maioria – grupo que defende a obrigatoriedade da vacinação dos trabalhadores. A apresentadora, então, lembrou das agruras enfrentadas pelas mulheres."Eu sou mulher, ministro. Posso ser maioria da população, mas sou minoria nos postos de chefia. Basília é mulher e negra. O senhor está falando com duas mulheres, que conhecem o que é ser minoria. Com relação a isso, não se preocupe", disse.Onyx foi perguntado, então, sobre o desequilíbrio entre homens e mulheres na Esplanada dos Ministérios. "O que estamos tratando aqui é que estou defendendo empregos; a senhora, defendendo a demissão de pessoas porque não desejam - ou têm situações de saúde - que não podem tomar a vacina. A senhora quer que ela tome e, se ela morrer, problema dela, e não seu."É muito cômodo estar na aparente maioria. É difícil estar na minoria. Quando a senhora estiver na minoria, vai querer que o Ministro do Trabalho defenda...Eu sou mulher, ministro. Posso ser maioria da população, mas sou minoria nos postos de chefia. Basilia é mulher e negra. A senhora está falando com duas mulheres, que conhecem o que é ser minoria. Com relação a isso, não se preocupe.A senhora não se preocupe. As mulheres não são minoria no Brasil.Não numericamente, mas são minoria nos postos de trabalho. Quantas o senhor tem como colegas no ministério?Tenho dezenas de mulheres no meu ministério. Centenas de mulheres.Dentro da sua pasta, sim. Quantas são ministras além da ministra Damares (Alves, da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos)?A senhora esqueceu da ministra Tereza (Cristina, da Agricultura).Ministras Tereza e Flávia (Arruda, da Secretaria de Governo). São quantas mulheres e quantos homens, ministros? São minoria.Não são minoria, não. A questão que estou tratando aqui não tem nada a ver com minoria de gênero - e isso ajuda a sua narrativa. O que estamos tratando aqui é que estou defendendo empregos; a senhora, defendendo a demissão de pessoas porque não desejam - ou têm situações de saúde - que não podem tomar a vacina. A senhora quer que ela tome e, se ela morrer, problema dela, e não seu.Vou devolver a palavra para a Basília para a gente não ficar falando um em cima do outro. Só vou deixar claro uma coisa: o governo....Eu defendo princípio. A senhora defende uma narrativa. Esse é o veículo da senhora e do seu veículo: defender uma narrativa.Claro que eu não estou - nem a CNN - defendendo demissão. O governo diz que é liberal. Aí, o governo liberal está fazendo interferência na decisão de empresas privadas.