Onyx diz que 'acabou a roubalheira' no Brasil: 'Isso 'incomoda'

O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni (foto: Anderson Riedel/PR )



O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, usou as redes sociais nesta terça-feira (18/1) para elogiar as medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de COVID-19.

De acordo com o ministro, as ações só foram feitas porque o governo “acabou com a robalheira”.





“Auxílio emergencial, 600 milhões de doses de vacinas, capacidade de UTI dobrada , proteção de empregos e empresas... tudo isso aconteceu por um motivo muito simples e que incomoda quem se servia do Brasil: Acabou a roubalheira”, disse.