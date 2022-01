Bolsonaro nega ser antivacina: 'Fiz a coisa certa durante a pandemia'

A declaração foi dada durante entrevista à rádio Viva, do Espírito Santo.

Na conversa, Bolsonaro disse ainda que teria pronto um roteiro de ações caso o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendesse a decisão que garantiu a autonomia para governadores e prefeitos implementarem medidas sanitárias.

LEIA TAMBÉM: Bolsonaro defende reforma trabalhista de Temer e ataca PT

"Se o Supremo restabelecer o comando das ações da pandemia para mim, tenho pronto o que faria poucas horas depois. Eu não falo agora senão vai ser uma polêmica enorme, uma crítica muito grande contra a nossa pessoa... mas fizemos a coisa certa durante a pandemia", disse.

Durante toda a pandemia, Bolsonaro foi contra as medidas de isolamento social justificando que as ações "acabariam" com a economia do Brasil.

Além disso, o governo Bolsonaro recusou diversas ofertas de vacina e dificultou a compra dos imunizantes. O presidente também se negou a tomar a vacina e promoveu diversas fake news sobre o assunto, chegando a dizer que a vacinação ajudava as pessoas a contrair AIDS.