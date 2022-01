Com cara de assustado, William Bonner debocha de pedido de prisão

William Bonner debocha de pedido de prisão contra ele (foto: TV Globo/Reprodução)

William Bonner usou as redes sociais para debochar do processo que o acusava de fazer parte de uma organização criminosa em prol da vacinação de crianças contra a COVID-19. A ação foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT).