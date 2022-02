Bolsonaro visita túmulo do soldado símbolo da União Soviética, na Rússia

Bolsonaro visita momento em homenagem a militar símbolo da União Soviética (foto: MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP) O presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou a visita oficial à Rússia participando de uma cerimônia de oferenda de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, na manhã desta quarta-feira (16/2). A visita é tradição entre os chefes de Estados que vão ao país.









O local é símbolo da vitória da União Soviética na guerra. O império, que tinha a Rússia como principal país, durou entre 1922 e 1991 e representou o bloco comunista do mundo, regime que é criticado por Bolsonaro. Ao anunciar que iria à Rússia, Bolsonaro ressaltou o discurso contra o comunismo ao dizer que Putin era "conservador".





Durante a homenagem, Bolsonaro entregou uma coroa de flores com folhas verde, azul e amarelas, cores da bandeira do Brasil. O presidente não usou máscara durante a cerimônia.





Bolsonaro tem um encontro marcado com Putin para as 7h (de Brasília). O presidente também almoçará com o governante russo no Kremlin, sede do governo.