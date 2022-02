Vídeo: vereadores partem para a briga durante votação no interior de Minas

Colega tenta conter Júlio Dedão (ao fundo) após confusão com Guilherme Ulyssses Correa (foto: Reprodução/YouTube/Câmara de Jacutinga) Um debate entre vereadores de Jacutinga, no Sul de Minas Gerais, terminou em xingamentos e agressão física. A dissonância ocorreu porque Julio Dedão (Solidariedade) acusou o colega Guilherme Ulysses Correa (Republicanos) de pedir cargos a parentes na prefeitura do município.





Irritado com a fala, Correa partiu para cima do colega, que ajeitou o corpo para revidar. As cenas, ocorridas na segunda-feira (7/2), foram registradas pelas câmeras internas da Câmara Municipal jacutinguense.









A acusação de nepotismo feita por Dedão surgiu enquanto os vereadores debatiam um projeto que tratava da criação do cargo de assessor de comunicação na estrutura de funcionários da Câmara. Correa era contrário ao projeto; Dedão, favorável.





"Criar cargo, a prefeitura pode, certo? Aqui estamos criando um cargo. Não estamos criando o emprego, por enquanto. Agora, você ir lá pedir ao prefeito para colocar um irmão e uma cunhada na prefeitura, pode, não é?", indagou o parlamentar do Solidariedade.





Após pedir respeito, Correa foi em direção ao colega. Aí, a confusão se instalou. Outros políticos tentaram conter o entrevero, mas sem sucesso.





Durante alguns segundos, é possível ouvir palavrões de parte a parte. A transmissão da sessão foi cortada.





Antes da briga, ao criticar a proposta que permite a contratação de um profissional de imprensa, Correa afirmou que a população de Jacutinga desaprovava a medida.





"Não sou contrário ao profissional que assumirá aqui, mas ao cargo criado na Câmara de Jacutinga. É desrespeito ao povo".





Ao portal UOL, o vereador do Republicanos afirmou que o irmão, fiscal na prefeitura, foi admitido após concurso público. Dedão, por sua vez, disse ter sido agredido e prometeu tomar medidas legais contra o colega - durante a sessão, mas depois de apaziguada a situação, Corrêa, o acusado de nepotismo, falou em acionar o Comitê de Ética do Legislativo local.