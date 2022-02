Necessidade de priorizar Minas Gerais motivou 'não' de Silveira a Bolsonaro

Alexandre Silveira foi cogitado para a liderança de governo, mas negociações não avançaram (foto: Gustavo Moreno/Comunicação PSD-MG)

Recém-empossado, o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) disse nesta quarta-feira (9/2) que conversou com o presidente Jair Bolsonaro (PL) na última sexta-feira (4), quando recusou a posição de líder do governo no Senado. O chefe do Executivo anunciou o convite ao mineiro em transmissão de live direto do Suriname, ainda em janeiro "Disse ao presidente que fiz uma avaliação da conjuntura e acredito que seja mais importante me dedicar a Minas Gerais", revelou hoje o parlamentar.Silveira assumiu na Casa a vaga deixada por Antônio Anastasia (PSD-MG), que renunciou ao mandato para assumir o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) . O mandato do novo parlamentar termina neste ano."É preciso, antes de tudo, reconhecer que o nosso Brasil adoeceu e empobreceu. É uma realidade que não podemos aceitar. Fome, miséria e dor não têm partido. Não é verde, vermelho ou amarelo. É sofrimento. Esse tema, tenho certeza, sensibiliza a todos nós. Só a união de todos, independentes, oposição e situação, poderá salvar esse país da vergonha de voltar ao mapa da fome. A gravidade da pandemia da COVID-19 e suas consequências exigem de todos nós trabalho, criatividade, esforço e coragem", disse.

O senador manifestou ainda sua vocação municipalista, por considerar que as lideranças locais - prefeitos e vereadores - são as que mais conhecem os problemas reais da população.