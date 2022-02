Damares associa gravidez de adolescentes ao TikTok

Damares ainda acrescentou que adultos podem fazer o que quiserem dentro do quatro, mas o seu ministério proíbe sexo de crianças (foto: Reprodução/Facebook)

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, fez uma declaração nesta terça-feira (1°/2) durante a abertura da Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência, em que associou a gravidez de crianças e adolescentes, ao uso da rede social TikTok

“Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde: ‘resolva, minha filha engravidou’, depois que deixou sua filha ir pro TikTok vender seu corpo. Uma coisa está muito atrelada com a outra”, diz.

Damares ainda acrescentou que adultos podem fazer o que quiserem dentro do quarto, mas o seu ministério proíbe sexo de crianças. “Disseram que a fanática ia proibir as crianças, adolescentes e adultos de fazer sexo. Crianças a gente vai proibir, sim”, afirmou.

A ministra, que se diz a favor da vida desde sua concepção e contra o aborto, disse que “se acontecer uma gravidez, vida é vida”.

O secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Raphael Câmara, também chegou a criticar o TikTok e disse que quando assumiu o cargo, os veículos de imprensa noticiaram a sua posse como ‘médico pró-abstinência assume secretaria’. Porém, ele afirma que “esqueceram de colocar médico pró-abstinência de crianças”.

A Câmara diz que a mídia tentar passar uma imagem dele como se fosse um fanático que não quisesse que ninguém tivesse relação sexual.

