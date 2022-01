Filho de prefeita em cidade de Goiás morre eletrocutado

AM

João Victor Nolasco morreu eletrocutado (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O filho da prefeita de Baliza, Fernanda Nolasco (PSDB/GO), morreu após levar um choque elétrico durante a reforma de uma escola local, na sexta-feira (28/1).

João Victor Nolasco tinha 21 anos. O comunicado da morte foi feito via redes sociais. O corpo foi sepultado ontem, sábado (29/1), no cemitério da cidade. Foi decretado luto oficial no município.





Nas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lamentou a perda da prefeita e informou o motivo da morte do rapaz.





“Muito querido, trabalhador e prestativo, João Victor, de apenas 21 anos, deixará saudades não apenas para familiares, mas para toda comunidade de Baliza, localizada no nosso Noroeste Goiano. Nossos sinceros sentimentos à família, amigos e principalmente à minha amiga Fernanda. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte os corações de todos os enlutados”, publicou Caiado.

Confira: