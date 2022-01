Bolsonaro recua e diz que vai anular revogaço de decretos de luto

IS

Segundo presidente até hoje foram revogados 122 decretos relacionados a luto, 25 deles em sua gestão. (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (29/01) por meio das redes sociais que recuou da decisão de cancelar ao menos 25 decretos de luto editados por governos antecessores e que tornaria sem efeito as revogações dos atos, "independente do governo que os decretou ou da personalidade homenageada."















Na publicação, o presidente cita decretos de luto revogados em 1991, durante o governo de Fernando Collor de Mello, entre eles os de Tancredo Neves, Santos Dumont e do ditador Castello Branco.





Entre os que também tiveram suas homenagens pós-morte canceladas, estão o empresário Roberto Marinho, do grupo Globo, o antropólogo Darcy Ribeiro e o bispo católico Dom Helder Câmara.





"Todas essas revogações foram feitas com amparo legal: Lei Complementar 95/1998 e Decreto 9.191/2017. Tendo em vista o apelo popular para que todos esses Decretos permanecessem vigentes, em respeito à história e à memória dos falecidos, tornarei sem efeito as revogações dos 122 atos, independente do governo que os decretou ou da personalidade homenageada", escreveu.