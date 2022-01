Randolfe pede para o STF barrar 'campanha antivacina de Bolsonaro'

Para o parlamentar, a petição tem como objetivo “barrar a campanha antivacina do governo” e garantir que as propagandas sobre a imunização sejam alusivas à segurança e à eficácia da vacina. “Tal campanha deve ser alusiva à segurança e à eficácia da vacina", disse.

Estamos pedindo também que os integrantes do Governo que contrariarem a lei e insistirem em fake news sejam afastados de seus cargos públicos, condenados a pagar multa e sejam responsabilizados administrativa, civil e penalmente. %u2014 Randolfe Rodrigues %uD83D%uDC89%uD83D%uDC53 (@randolfeap) January 28, 2022

O senador também pediu que os integrantes do governo que contrariarem a lei e insistirem em fake news sejam afastados de seus cargos públicos, condenados a pagar multa e sejam responsabilizados administrativa, civil e penalmente.

O pedido foi endereçado ao ministro Ricardo Lewandowski no âmbito da ADPF 754, proposta pela Rede no ano passado em relação ao Plano Nacional de Imunização.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem comandando uma campanha antivacina para crianças de 5 a 11 anos . Ele e seus apoiadores entendem que a imunização seria experimental e ainda sem comprovação científica.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), as vacinas para crianças entre 5 e 11 anos contra a COVID são submetidas aos mesmos testes e rigor do que os imunizantes para adultos, e são seguras e eficazes. Ou seja, as doses não são experimentais.