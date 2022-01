Ipespe: Lula mantém liderança de 20 pontos

Ex-presidente Lula (foto: Julien de Rosa/AFP) Em nova pesquisa Ipespe lançada nesta sexta-feira (14/1), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança das intenções de votos para a corrida presidencial de 2022. Oscilando dentro da margem de erro, o petista alcançou 44%, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 24%, e o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) se mantém na terceira colocação com 9%. O cenário é o mesmo do levantamento realizado em dezembro.

Levantamento mostra ainda que 64% dos entrevistados rejeitam Bolsonaro. Chefe do Executivo elevou índice de insatifação em dois pontos percentuais, ante última pesquisa. Moro aparece como segundo colocado em ranking de rejeição, com 55%, e o governador de São Paulo, João Doria, vem na sequência, com 51%.