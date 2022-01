ALMG devolve R$ 106 mi ao governo e cobra uso dos recursos com as chuvas

AM

Agostinho Patrus, presidente da ALMG (foto: Luiz Santana/ALMG)



O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho Patrus (PV), afirmou via redes sociais, nesta quinta-feira (13), que a Casa devolveu ao governo do estado R$ 106,5 milhões. No post, o deputado explica que esse valor deverá ser usado obrigatoriamente para minimizar o “sofrimento dos mineiros” depois das fortes chuvas.

LEIA TAMBÉM: Chuvas deixam 375 municípios em situação de emergência em Minas

De acordo com Patrus, a verba foi economizada pelos 77 deputados estaduais ao longo de 2021.





“Os 77 deputados economizaram e a Assembleia devolveu R$ 106,5 milhões. Este valor deverá obrigatoriamente ser usado para minimizar o sofrimento dos mineiros com a forte chuva que atinge Minas. A bola está com o Zema para a distribuição deste recurso”, escreveu.

Os 77 deputados economizaram e a Assembleia devolveu R$ 106,5 milhões. Este valor deverá obrigatoriamente ser usado para minimizar o sofrimento dos mineiros com a forte chuva que atinge Minas. A bola está com o Zema para a distribuição deste recurso. %u2014 Agostinho Patrus (@agostinhopatrus) January 13, 2022





As chuvas em Minas Gerais vêm deixando municípios inteiros isolados. Em algumas regiões, a lama tomou casas, ruas, pontes e deixou vítimas.

LEIA TAMBÉM: Sobe para 25 o número de mortos por causa das chuvas em Minas

O número de mortos em consequência do período chuvoso chegou a 25 nesta quinta-feira (13/1), segundo o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Desde o início das chuvas, mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas e 26 mil ficaram desalojadas no estado.

Governo Zema





O governo mineiro liberou R$ 1,2 milhão para a aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões e kits dormitórios, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e da Cedec.





A Sedese está em contato direto com gestores de assistência social dos municípios atingidos pelas chuvas intensas e intermitentes, prestando apoio técnico, via equipe da Subsecretaria de Assistência Social (Subas) e das 22 Diretorias Regionais da secretaria.