Inflação é o maior inimigo da reeleição de Bolsonaro, diz blog

(foto: Kleber Sales/CB/DA Press)

O bloga afirma ainda que há um temor no PT de que os índices que o ex-presidente Lula tem alcançado nas pesquisas não sejam bastantes para uma volta ao poder. "Embora o ex-presidente lidere todos os cenários eleitorais, os petistas têm um certo receio de que esses 45% registrados na pesquisa Genial/Quaest sejam apenas um 'recall' e que, quando Lula começar a 'apanhar' dos adversários com mais força — como fez Bolsonaro, que tem 23%, no evento de ontem no Planalto —, tudo fique mais difícil. Aí, a largada de 45% poderá aparecer como um teto complicado de ultrapassar."