Paes brinca em 'seguir o bonde' e proibir 'litrão' para não vacinados

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (foto: THOMAS SILVA/AGÊNCIA BRASIL)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), usou as redes sociais nesta quarta-feira (12/1) para fazer uma piada sobre a vacinação na cidade. Em tom de brincadeira, o prefeito disse que pretende “seguir o bonde” de Québec, no Canadá, que proibiu os moradores de comprar e utilizar cerveja e maconha (que é liberada no país) caso não estejam vacinados.