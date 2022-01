'Não sou fiscal de dados do ministério', diz Queiroga

Ministro Marcelo Queiroga concedeu entrevista e falou sobre vazamento de dados (foto: GloboNews/Reprodução)

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou não ser 'fiscal de dados do ministério' ao ser questionado sobre a divulgação de dados pessoais de médicos que participaram da audiência pública sobre vacinação infantil.

Nos últimos dias, informações como o telefone e o e-mail de três médicos foram vazados ilegalmente na internet a partir de documentos do Ministério da Saúde.A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, admitiu ao jornal O Globo que repassou as informações pessoais dos especialistas em grupos de WhatsApp.

Durante entrevista coletiva, o ministro Marcelo Queiroga disse que não participou da audiência pública sobre a vacinação infantil e que nada foi feito 'dentro do ministério'.



"Qualquer um que participa de audiências públicas, eles tem que ser declarados e publicizados. Qualquer conflitos de interesses precisam ser declarados e públicos", disse ele.

O ministro também não explicou como a deputada Bia Kicis teve acesso aos documentos.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira