Governo de Minas antecipa salário dos servidores para quinta-feira (6/1)

Funcionários do governo receberão salários antecipadamente para evitar filas nos bancos (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) O Governo de Minas anunciou a antecipação do pagamento dos servidores estaduais para o quarto dia útil deste mês de janeiro. A previsão é que os vencimentos estejam na conta dos funcionários nesta quinta-feira (6/1).

A antecipação ocorre por causa da mudança da folha de pagamento dos servidores para o banco Itaú. Será o primeiro mês que os servidores receberão os salários na nova instituição financeira. Desta forma, o governo prevê que a mudança evite aglomerações nas agências na sexta-feira (7/1), no quinto dia útil do mês.





Será possível sacar o pagamento em qualquer agência do banco, independentemente da unidade em que a conta salário foi vinculada. Para isso, será necessário ter em mãos o documento original de identificação e CPF.





O servidor deverá regularizar a situação junto ao banco, abrindo uma conta corrente ou fazendo a opção de como quiser receber o salário.





Caso ele tenha optado pela portabilidade salarial, a transferência do valor para outra instituição também será feita de forma automática, sem a necessidade de comparecimento a uma agência Itaú. Dessa forma, ele deve conferir diretamente no banco escolhido se o crédito salário foi efetuado. Em alguns casos, o valor pode ser creditado ao longo do dia.





A migração da folha de pagamento dos servidores do estado de Minas Gerais para o banco Itaú vem sendo anunciada desde julho de 2021 e entrou em vigor a partir deste mês de janeiro de 2022.