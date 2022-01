Prefeitura de Ouro Preto inicia 2022 com mudanças na equipe de governo

A cerimônia de assinatura dos oito gestores aconteceu no auditório da prefeitura (foto: Divulgação/Ane Souz)



Prefeitura de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, promove uma verdadeira reformulação neste início de 2022: empossou novos secretários, extinguiu algumas pastas e criou outras. A cerimônia de posse dos oito gestores aconteceu no auditório da prefeitura nesta terça-feira (4/1).

Um das principais alterações apontadas pelo prefeito foi a mudança da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio que passa a ser Turismo e Cultura. Angelo Oswaldo explica que a Secretaria de Turismo e de Cultura fica sob o comando de Margareth Monteiro, “porque em Ouro Preto essas duas áreas têm demandas que caminham juntas” afirma.

A atual gestora da pasta de turismo atuou em 2021 com Secretaria de Patrimônio e Cultura e com o fim da pasta, a área da cultura atuará juntamente com o turismo e questões relacionadas ao patrimônio passarão a ser gerenciadas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, recém-criada.

“Com o patrimônio indo para o Desenvolvimento Urbano e Habitação vamos atender a uma demanda antiga. A regulação urbana e a habitação fazem parte dos programas principais do nosso governo e que precisam ser acelerados e temos recursos para isso”, destaca.

Outra mudança apontada pelo prefeito é a da Secretaria da Casa Civil, criada na gestão passada, que será extinta e agora voltará a ser uma chefia de gabinete. A pasta era administrada Zaqueu Aston que agora toma posse como chefe de Gabinete.

A criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia também faz parte do plano de governo e o Secretário de Governo, Felipe Guerra, deixa o cargo e assume a nova pasta.



Guerra afirma que a Secretaria vai ser dedicada para a geração de emprego e renda, com intuito de diversificar a economia do município para além do turismo, da mineração e da educação.

“Me despeço da Secretaria de Governo e com essa nova missão, vejo que é o maior desafio da minha carreira no poder público, sou turismólogo, mas com essa criação da Secretaria para melhorar a qualidade de vida dos ouro-pretanos espero estar à altura e agradeço a confiança do prefeito e da vice-prefeita”.

Também assinaram o termo de posse, Yuri Assunção da Secretaria de Governo; Leandro Moreira, da Secretaria de Saúde; Renato Zoroastro, Secretaria de Educação e Valter Sacramento Fagundes secretário Adjunto de Obras.