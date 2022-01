No Twitter, Flávio Dino ironiza audiência pública sobre vacinação infantil

Em meio à polarização política a respeito da vacinação infantil contra a COVID-19, já aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), uma audiência pública sobre o tema acontece nesta terça-feira (4/1), em Brasília. Requerida pelo Ministério da Saúde, o encontro propõe o debate entre especialistas sobre o imunizante pediátrico da Pfizer, previsto para chegar ao Brasil no dia 10 de janeiro.

Flavio Dino, governador do Maranhão

Enquanto acontece a audiência, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB) definiu a reunião como “para atender caprichos e desvarios”.O estado nordestino alcançou os maiores índices de imunização no Brasil, logo após a chegada da vacina. A capital, São Luís, foi a primeira do país a imunizar jovens de 16 anos, sem comorbidades, contra a doença.