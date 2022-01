Consulta pública sobre vacinação infantil termina neste domingo (02/01)

Consulta pública estará disponível até 23h59 minutos deste domingo (02/01) (foto: Getty Images)

O Ministério da Saúde irá finalizar a consulta pública sobre vacinação contra COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos na noite deste domingo (02/01). Quem tiver interesse em participar deve entrar no site do governo até às 23h59 de hoje.

Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo da consulta é “informar e conhecer as dúvidas e contribuições da sociedade científica e da população" sobre a vacinação das crianças nessa faixa etária.

No dia 16 de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do imunizante Pfizer para o público infantil. O Ministério da Saúde afirma que a vacinação não deve ser obrigatória e, para a aplicação do imunizante nesta faixa etária, deve ser exigida prescrição médica e autorização dos pais ou responsáveis, mediante assinatura de termo de assentimento.

Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a decisão do governo sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos será tomada no dia 5 de janeiro, quarta-feira.

Caso aprovada, a vacinação da faixa etária deverá priorizar crianças com deficiência permanente, comorbidades ou aquelas que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de COVID-19. No caso de crianças sem comorbidade, a ordem de prioridade vai das mais velhas para as mais novas, iniciando com o grupo com idade de 10 a 11 anos.

OPOSIÇÃO

Mesmo com a consulta, governadores de vários estados brasileiros disseram que, independente do resultado, irão vacinar crianças sem necessidade de prescrição médica, conforme preconizam as orientações da Anvisa. Pelo menos 15 estados apontaram que não vão exigir prescrição médica.

