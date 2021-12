80% do funcionalismo federal ameaça entrar em greve no início do ano

(foto: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)













Sérgio Ronaldo da Silva — secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), que representa o carreirão — afirmou que, na primeira semana de janeiro, haverá uma assembleia. A intenção é iniciar uma mobilização no dia 14.





"A ação que estamos tentando desenvolver é transformar isso em uma mobilização geral, como fizemos com a PEC 32", disse Silva, em relação à proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa, que está parada no Congresso. "Com relação à LOA (Lei Orçamentária Anual), vamos tentar fazer um movimento no mês de janeiro. Tentaremos envolver todo o conjunto de funcionalismo. Não é possível que 97% do funcionalismo seja jogado ao relento e acharem isso normal. A possibilidade de a gente extrair alguma coisa para 2022 é um processo de mobilização", ressaltou.





Ele acusou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de culpar os servidores por fracassos da sua gestão. "Desde janeiro de 2019, a gente tenta negociar com o governo, mas só recebe silêncio e hostilidade. Paulo Guedes usa adjetivos pejorativos contra nós. O servidor não é inimigo do Estado ou do povo, mas, sim, a solução para o país", frisou.





Na quarta-feira, a elite do funcionalismo já tinha marcado posição. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) anunciou um calendário de paralisações em janeiro e uma eventual greve geral em fevereiro. "Se o governo não oferecer resposta até dia 14 de janeiro, nós teremos, na semana subsequente, dois dias de paralisação. Isso pode caminhar para uma greve, que será discutida a partir da primeira semana de fevereiro. O calendário está todo definido", ressaltou o presidente da entidade, Rudinei Marques.





De acordo com ele, há conversas com outras carreiras e, possivelmente, ocorrerá convergência ao calendário de mobilização. "Cinco das entidades que compõem o fórum também integram o Fonasefe (Fórum Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais), e é permanente o diálogo", destacou. "É possível que haja convergência de força nesse calendário de mobilização, mas, a princípio, cada categoria está fazendo sua parte separada, para depois tentarmos unir em um grande movimento."





