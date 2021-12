Quase mil auditores fiscais da Receita Federal entregam cargos de chefia

(foto: Agência Brasil/Reprodução) Em crise por reajuste apenas a policiais , o governo federal encontra cada vez mais resistência de outras categorias do funcionalismo. O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) informou, na tarde desta quinta-feira (30/12), que 951 auditores fiscais entregaram cargos de chefia.









Uma reunião emergencial foi realizada na quarta-feira (29/12) para debater direcionamentos sobre o que pode ser feito no começo de 2022 para tentar reverter a situação.





O objetivo é negociar com integrantes da categoria que formam a base do funcionalismo público, cerca de 80%, e que recebem os menores salários dentro do serviço público federal. Sem reajuste desde 2017 e com inflação acumulada de 27,2% de lá para cá o sentimento geral entre os funcionários do do carreirão é de indignação, segundo apurado pela reportagem.