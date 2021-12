Cidade Administrativa define medidas para retomar atividades presenciais

Medida passará a vigorar no início de 2022 (foto: Lúcia Sebe/Imprensa MG)

Com a perspectiva de término do Estado de Calamidade Pública adotado em Minas Gerais em razão da pandemia de COVID-19, o Regime Especial de Teletrabalho deixará de ser adotado em janeiro de 2022 na Cidade Administrativa e um novo modelo entrará em vigor.

O chamado "Política Permanente de Teletrabalho na Administração Pública" poderá ser adotada já no início do ano e prevê duas modalidades: a execução parcial, que combina o trabalho remoto com o trabalho presencial, e a execução integral, na qual todas as atividades do servidor são realizadas remotamente.

Segundo o governo estadual, a medida tem como objetivo "contribuir com o aumento da produtividade e da qualidade do serviço público, estimular a motivação e o comprometimento dos servidores com os objetivos organizacionais, promover a cultura orientada para resultados e incentivar a inovação e a melhoria contínua do ambiente organizacional".

CUIDADOS

De acordo com o governo, com a espectativa do aumento do trabalho presencial, serão reforçadas as medidas de segurança já adotadas no complexo, de acordo com as orientações sanitárias atuais.

O uso de máscaras de proteção durante todo o tempo de permanência na Cidade Administrativa seguirá obrigatório e a utilização do álcool em gel 70% será incentivada.



Além disso, a Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa (Cecad) recomendará o revezamento nos horários de entrada e saída dos servidores, bem como no horário de almoço, para evitar aglomerações. Também reforçará a importância da realização do esquema vacinal de imunização contra a COVID-19.

Por outro lado, a medição de temperatura e o preenchimento do questionário para a entrada nos prédios não será mais necessária.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira