A partir de janeiro, servidores de MG já receberão por meio de novo banco

Janeiro será o primeiro mês em que os servidores ativos e inativos do estado de Minas Gerais receberão os salários por meio do banco Itaú . Os servidores estaduais que não abriram conta no novo banco não vão deixar de receber o salário referente a dezembro de 2021, que será depositado em janeiro de 2022. Para garantir o recebimento do pagamento, foi feita a abertura de uma conta salário para os servidores que perderam o prazo.





Assim, o servidor poderá sacar o pagamento em qualquer agência do banco Itaú, independentemente da unidade em que a conta salário foi vinculada. Para isso, basta levar documento original de identificação e CPF. No momento do saque, o servidor deverá regularizar sua situação junto ao banco, abrindo uma conta corrente ou fazendo a opção de como quer receber o salário.





O governo de Minas informa que já liberou para todos os servidores a consulta ao contracheque de dezembro. A folha de pagamento referente a dezembro de 2021 já está fechada, por isso, não haverá alteração nas informações acessadas pelo servidor na consulta ao contracheque.





Depósito teste





Na segunda-feira (27/12), o banco Itaú fez um teste na conta corrente ou conta salário dos servidores. Foi depositado um valor simbólico de R$ 0,01. No caso dos servidores que optaram pela portabilidade, o governo de Minas recomenda conferir se o recurso foi transferido para a instituição financeira, agência e conta indicada.





Caso não tenha sido creditado, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) reitera a orientação para o servidor consultar o contracheque e verificar a agência e conta indicadas. Já para aqueles que não fizeram a abertura de conta, a recomendação é aguardar o pagamento que será efetuado em janeiro de 2022, por meio da conta salário que o banco Itaú abriu, para regularizar a situação.







