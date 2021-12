Pazuello sofre acidente de moto e é internado no Rio

Segundo o Corpo de Bombeiros, Pazuello teve traumatismos no tórax e no ombro (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O ex-ministro da Sáude, general Eduardo Pazuello, 58, sofreu um acidente de moto na noite desta sexta-feira (24/12). O militar está internado e não corre risco de morrer.









Os bombeiros prestaram atendimento ao ex-Ministro por volta de 23h30. Em seguida, o encaminharam ao Hospital Central do Exércit, em Benfica, também na Zona Norte. Segundo as primeiras informações dos agentes, ele teve fraturas no tórax e no ombro.





A reportagem tentou contato com o hospital para para verificar o estado de saúde de Pazuello, mas ainda não obteve retorno.