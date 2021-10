Senador compara Guedes e Queiroga a Pazuello: 'Rasgaram seus diplomas'

Senador Alessandro Vieira faz oposição ao governo Bolsonaro (foto: Agência Senado)

Opositor ferrenho ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Alessandro Vieira (Cidadania/RS), foi às redes sociais, na manhã desta sexta-feira (22/10), para criticar a equipe ministerial de Bolsonaro.

Resumo da crise: Queiroga é um Pazuello de jaleco e Paulo Guedes é um Pazuello que estudou economia em Chicago. Rasgaram seus diplomas para agradar um chefe ignorante e servir aos interesses do Centrão. %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) October 22, 2021



"Rasgaram seus diplomas para agradar um chefe ignorante e servir aos interesses do Centrão", disparou o senador, fazendo uma referência às intervenções de Bolsonaro nas decisões ministeriais.



Vieira faz parte do grupo majoritário da CPI da Covid, que ficou conhecido como G7 , formado por senadores de oposição independentes, que nesta semana concluíram o trabalho da CPI com a leitura do relatório do senador Renan Calhieros (MDB/AL).