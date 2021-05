COVID: Alessandro Vieira ataca senadores negacionistas da CPI

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) atacou os senadores negacionistas (foto: Senado Federal/Reprodução) Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, realizada nesta quinta-feira (27/5), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) atacou os senadores negacionistas que insistem em recomendar o uso de remédios sem eficácia comprovada cientificamente contra a COVID-19. Durante sessão darealizada nesta quinta-feira (27/5), o senador(Cidadania-SE) atacou os senadoresque insistem em recomendar o uso de remédios sem eficácia comprovada cientificamente contra a COVID-19.









Durante a fala, o senador fez um apelo para que se encontre um mecanismo na CPI contra falas fora da realidade ditas por alguns parlamentares.









Mais cedo, durante depoimento, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que que o instituto ofereceu ao governo federal 60 milhões de doses de vacina contra COVID-19 a serem entregues a partir de dezembro do ano passado. De acordo com ele, o Butantan fez três ofertas no ano passado, sendo a primeira delas no dia 30 de julho, mas o contrato só foi assinado em janeiro deste ano, em meio a pressões políticas.

Segundo Covas, havia em solo brasileiro, em dezembro, 5,5 milhões de doses prontas e 4 milhões em produção. “As idas e vindas vieram dificultando o cronograma. Poderia chegar a 100 milhões em maio. Como não teve definições, o cronograma foi para setembro, porque nesse momento a demanda mundial de vacina era grande e continua até hoje. A dificuldade para trazer vacina é imensa. Agora não é recurso, é disponibilidade de vacina”, afirmou.