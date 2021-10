Confira a lista dos 70 indiciados pela CPI da COVID

Os senadores Omar Aziz (presidente) e Renan Calheiros (relator) durante sessão da CPI da COVID (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Após 65 reuniões, das quais 57 foram sessões de depoimentos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, está caminhando para seu fim. Está previsto para amanhã, quarta-feira (20/10), a leitura do relatório do sendor Renan Calheiros (MDB-AL), que pede o indiciamento de 70 pessoas e 2 empresas.

“Após quase seis meses de intensos trabalhos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia colheu elementos de prova que demonstraram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e desidiosa no enfrentamento da pandemia”, diz o texto.





O texto também cita as seguintes provas para os indiciamentos. São elas: a comprovação do gabinete paralelo; a oposição às medidas não farmacológicas; atraso na aquisição de vacinas; crise no estado do Amazonas e a falta de coordenação do governo federal; o caso Covaxin; hospitais federais do Rio de Janeiro; Caso da VTClog, a análise orçamentária da pandemia no Brasil, a questão indígena e quilombola; a desinformação na pandemia e o caso da Prevent Senior.

Relator da CPI, Renan Calheiros (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)





Confira a lista de indiciados:





1) JAIR MESSIAS BOLSONARO – Presidente da República

2) EDUARDO PAZUELLO – Ex-ministro da Saúde

3) MARCELO QUEIROGA – Ministro da Saúde

4) ONYX LORENZONI – Ex-ministro da Cidadania e ministro da Casa Civil

5) ERNESTO ARAÚJO – Ex-ministro das Relações Exteriores

6) WAGNER ROSÁRIO – Ministro da CGU

7) ROBSON SANTOS DA SILVA – Secretário especial de Saúde Indígena

8) MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA – Presidente da Funai

9) ANTÔNIO ELCIO FRANCO FILHO – Ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde

10) MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO – Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

11) ROBERTO FERREIRA DIAS – Ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde

12) CRISTIANO ALBERTO HOSSRI CARVALHO – Representante da Davati no Brasil

13) LUIZ PAULO DOMINGUETTI PEREIRA – Representante da Davati no Brasil

14) RAFAEL FRANCISCO CARMO ALVES – Intermediador nas tratativas da Davati

15) JOSÉ ODILON TORRES DA SILVEIRA JÚNIOR – Intermediador nas tratativas da Davati

16) MARCELO BLANCO DA COSTA – Ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e intermediador nas tratativas da Davati

17) EMANUELA MEDRADES – Diretora-executiva e responsável técnica farmacêutica da empresa Precisa

18) TÚLIO SILVEIRA – Consultor jurídico da empresa Precisa

19) AIRTON SOLIGO – ex-assessor especial do Ministério da Saúde

20) FRANCISCO MAXIMIANO – Sócio da empresa Precisa

21) DANILO TRENTO – Sócio da empresa Primarcial Holding e Participações Ltda e diretor de relações institucionais da Precisa

22) MARCOS TOLENTINO – Advogado e sócio oculto da empresa Fib Bank

23) RICARDO BARROS – Deputado federal e líder do governo na Câmara

24) FLÁVIO BOLSONARO – Senador e filho do presidente

25) EDUARDO BOLSONARO – Deputado federal e filho do presidente

26) BIA KICIS – Deputada federal

27) CARLA ZAMBELLI – Deputada federal

28) CARLOS BOLSONARO – Vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente

29) OSMAR TERRA – Deputado federal e ex-ministro da Cidadania

30) FÁBIO WAJNGARTEN – ex-chefe da Secom do governo federal

31) NISE YAMAGUCHI – Médica apontada como participante do gabinete paralelo

32) ARTHUR WEINTRAUB – ex-assessor da Presidência da República e apontado como participante do gabinete paralelo

33) CARLOS WIZARD MARTINS – Empresário e apontado como participante do gabinete paralelo

34) PAOLO MARINHO DE ANDRADE ZANOTTO – biólogo e pontado como participante do gabinete paralelo

35) LUCIANO DIAS AZEVEDO – Médico e apontado como participante do gabinete paralelo

36) MAURO LUIZ DE BRITO RIBEIRO – Presidente do Conselho Federal de Medicina

37) WALTER BRAGA NETTO – Ministro da Defesa e ex-ministro-chefe da Casa Civil

38) ALLAN DOS SANTOS – Blogueiro suspeito de disseminar fake news

39) PAULO ENEAS – Editor do site bolsonarista Crítica Nacional suspeito de disseminar fake news

40) LUCIANO HANG – Empresário suspeito de disseminar fake news

41) OTÁVIO OSCAR FAKHOURY – Empresário suspeito de disseminar fake news

42) BERNARDO KUSTER – Diretor do Jornal Brasil Sem Medo, suspeito de disseminar fake news

43) OSWALDO EUSTÁQUIO – Blogueiro suspeito de disseminar fake news

44) RICHARDS POZZER – Artista gráfico suspeito de disseminar fake news

45) LEANDRO RUSCHEL – Jornalista suspeito de disseminar fake news

46) CARLOS JORDY – Deputado federal

47) SILAS MALAFAIA – Pastor suspeito de disseminar fake news

48) FILIPE G. MARTINS – Assessor especial para Assuntos Internacionais do presidente da República

49) TÉCIO ARNAUD TOMAZ – Assessor especial da Presidência da República

50) ROBERTO GOIDANICH – Ex-presidente da Funag

51) ROBERTO JEFFERSON – Político suspeito de disseminar fake news

52) RAIMUNDO NONATO BRASIL – Sócio da empresa VTCLog

53) ANDREIA DA SILVA LIMA – Diretora-executiva da empresa VTCLog

54) CARLOS ALBERTO DE SÁ – Sócio da empresa VTCLog

55) TERESA CRISTINA REIS DE SÁ – Sócio da empresa VTCLog

56) JOSÉ RICARDO SANTANA – Ex-secretário da Anvisa

57) MARCONNY ALBERNAZ DE FARIA – Suposto lobista em favor da Precisa Medicamentos

58) DANIELLA DE AGUIAR MOREIRA DA SILVA – Médica da Prevent Senior

59) PEDRO BATISTA JÚNIOR – Diretor-executivo da Prevent Senior

60) PAOLA WERNECK – Médica da Prevent Senior

61) CARLA GUERRA – Médica da Prevent Senior

62) RODRIGO ESPER – Médico da Prevent Senior

63) FERNANDO OIKAWA – Médico da Prevent Senior

64) DANIEL GARRIDO BAENA – Médico da Prevent Senior

65) JOÃO PAULO F. BARROS – Médico da Prevent Senior

66) FERNANDA DE OLIVEIRA IGARASHI – Médica da Prevent Senior

67) FERNANDO PARRILLO – Dono da Prevent Senior

68) EDUARDO PARRILLO – Dono da Prevent Senior

69) FLÁVIO ADSUARA CADEGIANI – Médico que fez estudo com proxalutamida

70) EMANUEL CATORI – Sócio da farmacêutica Belcher

71) PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.

72) VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA – VTCLog