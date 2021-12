Mesa Diretora da Câmara Municipal de Esmeraldas é composta só por mulheres

As vereadoras Carla Nicolau, Vânia Teixeira e Valéria Pereira assumirão o mandato a partir de 1° de janeiro com exercício de um ano (foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Esmeraldas) Nos 120 anos de Câmara Municipal de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é a primeira vez que a Mesa Diretora é composta só por mulheres. A eleição aconteceu nessa terça-feira (21/12) e contou com a presença dos 11 vereadores da cidade que, por seis votos a favor e cinco votos na outra chapa, elegeram as três parlamentares que assumirão a direção administrativa e financeira do Poder Legislativo para o exercício de 2022.

Foram eleitas Vânia Teixeira da Rocha (Cidadania), para a presidência da Câmara Municipal, Carla Nicolau (PRTB) – Vice presidente e Valéria Pereira Batista (MDB), como secretária.

A parlamentar acredita que, por serem legendas partidárias diferentes, essa diversidade privilegia o pluripartidarismo e representa uma união de forças que contribui para melhor democracia e convivência harmônica.

“Temos em comum coragem, fibra, e vontade intensa de trabalhar em favor da nossa comunidade que não é só merecedora de nossos esforços, mas carecedora de nossas ações em seu favor na defesa dos mais altos fins e melhores interesses da coletividade”.

Para o próximo ano, a nova presidente do Poder Legislativo de Esmeraldas pretende adequar o regimento interno e atualizar a Lei Orgânica Municipal (LOM) com as Emendas Constitucionais e na sequência fazer um concurso para a Câmara Municipal. “Além disso, agir de modo a mostrar a verdade para a população com intensa fiscalização”.

Votação

A votação aberta aconteceu na Reunião Ordinária dessa terça-feira e todos os 11 parlamentares de Esmeraldas estavam presentes. Foram apresentadas oficialmente duas chapas, sendo consagrada vencedora pela maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa a chapa formada pelas três vereadoras. Os seis votos a favor foram compostos das parlamentares e contou com os votos dos vereadores Gustavo Henrique Machado (Avante), Klibas Andrade (Avante) e Vicente da Silva (MDB).

A chapa derrotada foi composta pelos vereadores Simone Caetano (Republicanos), como presidente; Alain Delon (Republicanos), na vice-presidência e o atual presidente da Câmara Municipal, Agnaldo Lousada (Solidariedade), como secretário.

Votaram na chapa 2, os candidatos e os vereadores Marcelo Palhares (Cidadania) e Raphael Avelar (Solidariedade).