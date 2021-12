Kalil sobre ''negacionistas de Brasília'': ''Burro não aprende nada''

Prefeito Alexandre kalil (foto: Ramon Lisboa/EM/D. A press)

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) agradeceu aos funcionários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Belo Horizonte pelo trabalho feito durante a pandemia e criticou o governo federal.





“Viva o SUS de BH porque o de Brasília está na mão de negacionistas! Vieram aqui aprender, mas não aprenderam nada porque burro não aprende nada”, disse.





Kalil e o secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, apresentaram, nesta sexta-feira (17/12) um balanço do trabalho da rede de saúde durante a pandemia de COVID-19 e as perspectivas do setor na capital.





O evento ocorreu no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas (Feluma).





“Cumprimento a todos. A equipe é realmente espetacular. Deixo aqui a minha gratidão pessoal a mais de 20 mil funcionários que formam a rede mais robusta do SUS do Brasil.”





Kalil ainda agradeceu aos infectologistas Unaí Tupinambás, Carlos Starling e Estevão Urbano, membros do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte.





“Queria agradecer principalmente aos voluntários, Carlos, Unaí e Estevão. Muito obrigado. Não estou dispensando o comitê. A pandemia ainda não acabou”, lembrou.

*Estagiária sob supervisão