Sem discursos, André Mendonça toma posse como ministro do STF

André Mendonça toma posse como ministro do STF nesta quinta-feira (16/12) (foto: Agência Brasil/Reprodução )

É sob uma cortina de polêmicas que o ex-advogado-geral da União, ex-ministro e pastor, André Mendonça, assumiu nesta quinta-feira (16/12) a 11ª cadeira do Ministro do Superior Tribunal Federal (STF). Com as "bênçãos" do presidente Jair Bolsonaro (PL), Mendonça, o “terrivelmente evangélico", promete exercer um trabalho de cunho ultraconservador e base religiosa.