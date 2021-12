Bolsonaro terá que fazer teste de COVID para ir à posse de André Mendonça

Jair Bolsonaro e André Mendonça (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL) O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou, nesta segunda-feira (13/12), as regras que serão seguidas na posse do novo ministro, André Mendonça. Todos os convidados, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (PL), devem apresentar certificado de vacinação contra a COVID-19 ou um teste PCR negativo feito até 72 horas antes do evento.





No caso do chefe do Executivo federal, por não ter se vacinado contra COVID, Bolsonaro terá que realizar o teste para acessar as dependências do Supremo.

Cerimônia

O evento está marcado para a próxima quinta-feira (16/12), às 16h. A cerimônia será transmitida pela TV Brasil e pela TV Justiça.

O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, abrirá a sessão. Em seguida, haverá execução do Hino Nacional brasileiro. O ministro mais antigo da Corte presente na sessão e o mais novo conduzem o novo magistrado ao Plenário. No caso, os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques.





O ministro André Mendonça fará então o juramento de que cumprirá a Constituição. Em seguida, haverá leitura do termo de posse pelo diretor geral da Corte.