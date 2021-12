Michelle Bolsonaro se fantasia de palhaça em campanha por doação de medula

Primeira-dama se fantasia de palhaça (foto: Reprodução / Instagram) A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, participou nesta terça-feira (14/12) de uma campanha pela doação de medula óssea, em frente ao Palácio do Planalto. Incorporando a personagem Doutora Florinda, ela ergueu um cartaz a motoristas e pedestres que passavam pelo local com mensagens de conscientização pela causa. As imagens foram disponibilizadas nas redes sociais pela primeira-dama, com uma legenda informativa sobre o início da Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, que ocorre entre os dias 14 a 21.





Para a iniciativa, Michelle se fantasiou com um nariz típico e maquiagem, usando um jaleco da Trupe Doutores de Esperança de Brasília e da Trupe Miolo Mole, organizações que fazem ações do tipo.





"Hoje tem início a Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea para despertar a atenção das pessoas sobre a importância desse tipo de doação. A doutora Florinda fez sua parte, acompanhada da 'Trupe Doutores de Esperança de Brasília' e abordou motoristas, levantando cartazes sobre a importância da doação de medula óssea na região do Palácio do Planalto", escreveu.









No último dia 23, pelo Pátria Voluntária, a primeira-dama promoveu a edição 2021 do Natal Voluntário no Palácio da Alvorada. Ao som de All I Want for Christmas is You, da cantora americana Mariah Carey, Michelle se fantasiou de Branca de Neve para recepcionar crianças carentes na residência oficial.