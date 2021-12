Carlos ataca Randolfe: 'A hipocrisia tem método e pulinhos de alegria'

Filha de Randolfe Rodrigues casou neste fim de semana (foto: Redes Sociais/Reprodução) O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) criticou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que foi vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, por ir ao casamento da filha sem máscara. O senador levou a jovem até ao altar sem o equipamento de proteção.

No post, o filho “02” do presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a imprensa, na qual ele julga ser seletiva.





“Senador Randolfe Rodrigues sem máscara na casa de sua filha. Na tal CPI chegou a usar duas máscaras por algumas ocasiões. A imprensa vai triturar? Acho que não! Capaz de dizer que é uma linda libélula!”, escreveu.





Ao se referir ao senador como uma “linda libélula”, Carlos faz referência à sexualidade de Randolfe. O senador tem uma noiva e é pai de dois filhos.





Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Randolfe leva a filha até o altar. O senador estava sem máscara, porém, ao ar livre.





“A hipocrisia tem método e muitos pulinhos de alegria!”, escreveu Carlos ao postar as fotos do senador.

CPI da COVID





Carlos Bolsonaro é indiciado pela CPI da COVID ao Ministério Público Federal (MPF). O pedido faz parte do relatório final da CPI, que reuniu indícios de que o filho do presidente incorreu em incitação ao crime e disseminação de fake news, como consta no artigo 286 do Código Penal.





Os senadores apontam que Carlos é chefe do chamado “gabinete do ódio”. O grupo é formado por assessores e blogueiros bolsonaristas que usam as redes sociais para atacar adversários do presidente e espalhar notícias falsas.