Em Campo Grande, Bolsonaro come pastel e joga na Mega-Sena

Bolsonaro em visita 'surpresa' ao Mercadão Municipal de Campo Grande (foto: Daniel Amaral/Mercadão Municipal ) O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (13/12). Inesperada, a chegada do presidente aconteceu porque o avião que o levava para o Paraguai precisou pousar devido a condições climáticas desfavoráveis ao voo.





Bolsonaro estava a caminho de Carmelo Peralta, no Paraguai, onde participaria do lançamento do início das obras da ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, fundamental para a Rota Bioceânica.



A aeronave com o presidente da República fez os procedimentos para pouso em Bonito, no entanto, o mau tempo impediu que descesse e continuasse a viagem até Carmelo Peralta. Por causa disso, o avião seguiu para Campo Grande.





Depois da visita ao mercadão, o presidente seguiu para o Comando Militar do Oeste (CMO), onde foi recebido pelo comandante da unidade, general José Sant'ana Soares e Silva. Depois de rápida visita, retornou para a Base Aérea de Campo Grande, de onde o avião presidencial retornou para Brasília.