Presidente da Câmara de Pouso Alegre recebe alta após trombose cerebral

O presidente do legislativo tem 40 anos. Apesar de passar bem desde o final de semana, ele precisou ficar internado 'em observação até que os trombos se dissolvam', afirmou a assessoria legislativa ao Terra do Mandu.



Antes de sair do hospital, Bruno Dias tirou foto com equipe médica (foto: Ascom CMPA) Uma postagem foi feita por ele ao amanhecer de sábado (11/12), do quarto do hospital. Ele agradeceu aos colegas de trabalho que o socorreram, ao prefeito, à secretária de saúde, à sua família e aos profissionais do hospital. Orações e mensagens de apoio que ele recebeu foram citadas na postagem em rede social pessoal.

Sem o presidente

A última sessão ordinária da Câmara em 2021 será nesta terça-feira (14/12). Bruno não vai presidir a sessão. O paciente que recebeu alta nesta segunda está afastado do trabalho até 10 de janeiro de 2022, por recomendação médica, acrescentou a assessoria.



Elizeto Guido )Patriota), vice-presidente do legislativo, vai assumir a presidência da sessão desta semana. Depois, a casa entra em recesso e retorna as atividades no próximo ano.