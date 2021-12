Bolsonaro elogia Pompeo de Mattos, parlamentar do PDT de Ciro: 'é bom deputado'

Em um gesto inusual, o presidente elogiou na manhã nesta sexta-feira, 10, deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS), parlamentar de esquerda e correligionário do pré-candidato ao Palácio do Planalto Ciro Gomes (PDT-CE). "É um bom deputado, conheço ele. É do Rio Grande do Sul, se não me engano, não é isso?", disse Bolsonaro a um apoiador que comentou com o presidente sobre o projeto de lei 4.923, em tramitação na Câmara, relatado por Pompeo de Mattos. O texto concede anistia a ex-servidores públicos exonerados por programas de demissão voluntária.



O elogio foi feito a simpatizantes em frente ao Palácio da Alvorada, antes de Bolsonaro embarcar para Pirassununga (SP), onde hoje participa de cerimônia militar de declaração de aspirantes a aviadores. Trata-se do único compromisso oficial do presidente nesta sexta-feira.



Presidente do PDT no Rio Grande do Sul, Pompeo de Mattos é um crítico do governo federal nas redes sociais e costuma votar de forma contrária aos projetos do Executivo, como fez na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios.